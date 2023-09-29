Предвзятое самовосприятие: что делать, если чувствуешь себя непривлекательным

Современное общество навязывает свои стандарты красоты. Несоответствие искусственным канонам вызывает дискомфорт, тревогу и общую неуверенность, так как внешность играет большую роль во многих сферах жизни.
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