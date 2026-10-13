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Сикорский предложил Навроцкому убедить Трампа в «агрессии Путина»

Сикорский предложил Навроцкому убедить Трампа в «агрессии Путина»

Надежду на то, что президент Польши Кароль Навроцкий убедит президента Дональда Трампа в том, что агрессором является Владимир Путин, выразил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, 13 октября сообщает TVN24.

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