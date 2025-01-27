Ушел из жизни легендарный деятель Башкирии Махмут Ибрагимов в 66 лет.

В Башкирии на 67-м году жизни скончался известный певец и культурный деятель Махмут Ибрагимов. Проведя 40 лет в роли заведующего Дворца культуры в Янышево, он стал легендой и заслужил множество наград за свои заслуги перед таджикским народом.