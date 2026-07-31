Дмитриев объявил Марокко победителем в миграционном матче с Испанией

Фактический счет между Марокко и Испанией составляет 50 тысяч на ноль в пользу мигрантов. Соответствующую в своем аккаунте в соцсети X опубликовал спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, комментируя беспорядки, охватившие испанские автономные города в Африке Сеута и Мелилья.
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