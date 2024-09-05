Кандидат в президенты Алжира поддержал сотрудничество с РФ

Кандидат в президенты Алжира Абдельали Хасани Шериф выступил за развитие отношений с Россией. Лидер партии «Движение общества за мир» считает, что контакты двух стран должны строиться на основе дружественного диалога, заявили в избирательном штабе ведущей исламистской партии Алжира.