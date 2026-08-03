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В Тюменской области запущен пилотный проект по автоматизации социальных льгот через карту «Мир»

В Тюменской области запущен пилотный проект по автоматизации социальных льгот через карту «Мир»

С 1 августа Тюменская область, Республика Башкортостан и Ростовская область приступили к участию в правительственном эксперименте по автоматическому предоставлению социальных льгот при оплате картой «Мир».

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