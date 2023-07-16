Позавчера выедали мозг с Поповым . Сегодня истерят по поводу генерала ВДВ Все как на подбор правдорубы и Бати солдатские .
А не эхо ли это Пригожинского бунта ?
Комментарии
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ЕА
Евгений Алексеенко
Нашли "великого"генерала Шойгу,его надо было из МЧС убирать раньше,какая коррупция там была и наверняка осталась.
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2 час.
ГД
Галина Дубровская
Автор? Ты че написал то? Сам пончо?
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1 час.
владимир
еще один, засиженный мухами...
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1 час.
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