Любопытно, однако

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А не эхо ли это Пригожинского бунта ?

А не эхо ли это Пригожинского бунта ?

Позавчера выедали мозг с Поповым . Сегодня истерят по поводу генерала ВДВ Все как на подбор правдорубы и Бати солдатские .

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Комментарии
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ЕА
Евгений Алексеенко
Нашли &quot;великого&quot;генерала Шойгу,его надо было из МЧС убирать раньше,какая коррупция там была и наверняка осталась.
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2 час.
ГД
Галина Дубровская
Автор? Ты че написал то? Сам пончо?
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1 час.
владимир
еще один, засиженный мухами...
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1 час.

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