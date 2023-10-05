Магнитка делится лучшими практиками в сфере промышленного туризма

ММК представил лучшие практики в сфере промышленного туризма. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», представители компании приняли участие в завершившемся в Кемерове Международном туристическом форуме по промышленному туризму «Промприем».