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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Демонстрация нового оружия королевской битвы Naraka: Bladepoint в новом трейлере Ра...

Демонстрация нового оружия королевской битвы Naraka: Bladepoint в новом трейлере Ра...

Демонстрация нового оружия королевской битвы Naraka: Bladepoint в новом трейлереРазработчик 24 Entertainment выпустил новый геймплейный трейлер с демонстрацией особенностей меча Хенга — нового оружия в бесплатной королевской битве Naraka: Bladepoint.

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