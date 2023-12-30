Демонстрация нового оружия королевской битвы Naraka: Bladepoint в новом трейлере Ра...

Демонстрация нового оружия королевской битвы Naraka: Bladepoint в новом трейлереРазработчик 24 Entertainment выпустил новый геймплейный трейлер с демонстрацией особенностей меча Хенга — нового оружия в бесплатной королевской битве Naraka: Bladepoint.
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