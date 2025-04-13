В МИД РФ заявили о поисках вариантов энергоснабжения Приднестровья

Россия предпринимает все доступные меры, чтобы найти долговременные и устойчивые варианты энергоснабжения Приднестровья, заявил директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук, 13 апреля сообщает РИА Новости.
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