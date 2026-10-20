Главного санитарного врача Тульской области, начальника регионального управления Роспотребнадзора Александра Ломовцева подозревают в получении взятки в размере 4 млн рублей.
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Ааааа ... Малиновые пиджаки ... Снова с нами?(( У одного "просто взятка" на 4 ляма? А у второго "крупная взятка" на 0.35 ляма? Где то нас о-бувают ... То ли на Ё, то ли на Я((??