Россияне рассказали о своих идеальных выходных

Социальная сеть «Одноклассники» и финтех-компания «ЮMoney» провели исследование и узнали, сколько в среднем россияне тратят на досуг, как и с кем предпочитают проводить свободное время и каким видят свой идеальный выходной.
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