Начался сбор фотографий смолян на стенды «Бессмертного полка»

Инициативу общественного движения поддержал губернатор Смоленской области Василий Анохин В регионе начался сбор фотографий для размещения к юбилею Победы на стендах «Бессмертного полка», которые установят во всех райцентрах Смоленской области.
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