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«Творения на запрос тусовки»: Никита Михалков о российских сериалах и фильмах

«Творения на запрос тусовки»: Никита Михалков о российских сериалах и фильмах

В недавнем интервью Никита Сергеевич Михалков высказался о сериалах и фильмах, не отображающих реальную жизнь: в них зрителю показывают шикарные квартиры вместо привычных хрущёвок и «проблемы белых людей» вместо трудностей обычного человека.

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