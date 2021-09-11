«Творения на запрос тусовки»: Никита Михалков о российских сериалах и фильмах

В недавнем интервью Никита Сергеевич Михалков высказался о сериалах и фильмах, не отображающих реальную жизнь: в них зрителю показывают шикарные квартиры вместо привычных хрущёвок и «проблемы белых людей» вместо трудностей обычного человека.