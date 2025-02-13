Названа сумма расходов Европы на защиту Украины за 10 лет

Если планы президента США Дональда Трампа относительно европейской безопасности будут исполнены в тех же контурах, в которых он представляет сейчас, Евросоюзу придется за десять лет потратить 3,1 триллиона долларов на защиту Украины и расширение своих армий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии