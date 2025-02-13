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Названа сумма расходов Европы на защиту Украины за 10 лет

Названа сумма расходов Европы на защиту Украины за 10 лет

Если планы президента США Дональда Трампа относительно европейской безопасности будут исполнены в тех же контурах, в которых он представляет сейчас, Евросоюзу придется за десять лет потратить 3,1 триллиона долларов на защиту Украины и расширение своих армий.

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