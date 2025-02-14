Многодневная проверка мигрантов в Астраханской области завершилась выдворением 18 иностранцев за пределы России

Было выявлено 269 правонарушений и 13 преступлений миграционного законодательства. В течение четырех дней на территории Астраханской области проводились оперативно-профилактические мероприятия, направленные на противодействие незаконной миграции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии