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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Губернаторов хотят штрафовать за опасные сорняки на государственных землях

Губернаторов хотят штрафовать за опасные сорняки на государственных землях

Законопроект планируют рассмотреть на одном из заседаний в осеннюю сессию Госдумы Депутаты Госдумы планируют внести на рассмотрение законопроект, предлагающий штрафовать на 20-50 тысяч рублей глав регионов, которые не удалили борщевик на участках, находящихся в государственной собственности, пишет "Парламентская газета".

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