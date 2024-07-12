Губернаторов хотят штрафовать за опасные сорняки на государственных землях

Законопроект планируют рассмотреть на одном из заседаний в осеннюю сессию Госдумы Депутаты Госдумы планируют внести на рассмотрение законопроект, предлагающий штрафовать на 20-50 тысяч рублей глав регионов, которые не удалили борщевик на участках, находящихся в государственной собственности, пишет "Парламентская газета".