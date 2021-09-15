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Перед судом предстанет женщина и ее сожитель, обвиняемые в истязании и ненадлежащем воспитании трех несовершеннолетних детей на юго-востоке Москвы

Лефортовским межрайонным следственным отделом следственного управления по Юго-Восточному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летнего мужчины и 38-летней женщины.

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