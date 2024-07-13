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Родителям-сыроедам, заморившим свою 2-хлетнюю дочь, дали 11... месяцев исправительных работ

Родителям-сыроедам, заморившим свою 2-хлетнюю дочь, дали 11... месяцев исправительных работ

В Красноярске огласили приговор родителям-сыроедам, кормивших свою умершую 2-летнюю дочь только смузи и вегетарианскими супами без белка.

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Комментарии
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Андрей
может всё же пересмотрят приговор и детей отберут у шизоидов?
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13 час.

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