Проверьте, что понравившаяся картина может сказать о вашем психологическом состоянии.

Люди с развитым творческим мышлением не так четко воспринимают окружающий мир, как другие. Они чаще страдают депрессией и различными психическими расстройствами, и нейробиологи нашли причину этого в их творческом мышлении.
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