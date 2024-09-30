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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Микэл Бриджес вряд ли станет подписывать продление контракта с «Никс» до следующего лета

Форвард 1 октября получит право подписать 2-летнее продление контракта на сумму 72,5 миллиона долларов с «Нью-Йорком».

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