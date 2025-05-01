МИД: наведение порядка в миграционной сфере назрело, Россия ведет работу

В последний год в России идет активная работа по совершенствованию миграционного законодательства. Необходимость наведения порядка в этой сфере назрела, заявил РИА «Новости» директор 1-го департамента стран СНГ МИД РФ Микаэл Агасандян.
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