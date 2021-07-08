В лицо Шмейхелю светили лазерной указкой во время пенальти от Кейна

В полуфинале Евро-2020 между сборными Англии и Дании (2:1) во время исполнения 11-метрового форвардом «трех львов» Харри Кейном один из фанатов на «Уэмбли» светил лазерной указкой в лицо вратарю датчан Касперу Шмейхелю.
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