Склады ракет, дроны и военное топливо: в Минобороны рассказали о масштабных ударах по Украине

Склады ракет, дроны и военное топливо: в Минобороны рассказали о масштабных ударах по УкраинеНакануне вечером и сегодня ночью российские войска продолжили удары по украинским объектам, связанным с военными поставками.
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