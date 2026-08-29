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Живая Кубань

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Склады ракет, дроны и военное топливо: в Минобороны рассказали о масштабных ударах по Украине

Склады ракет, дроны и военное топливо: в Минобороны рассказали о масштабных ударах по Украине

Склады ракет, дроны и военное топливо: в Минобороны рассказали о масштабных ударах по УкраинеНакануне вечером и сегодня ночью российские войска продолжили удары по украинским объектам, связанным с военными поставками.

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