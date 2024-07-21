В России перехватили дроны ВСУ

В ночное время Киев предпринял попытку атаковать объекты на территории России, передает RT. Отечественные дежурными средствами ПВО три дрона были выявлены и уничтожены над территорией Белгородской области и пять БпЛА перехвачены в акватории Черного моря.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии