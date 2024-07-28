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В Краматорске дрожали стены. «Искандер» оставил кратер от склада пушек НАТО

В Краматорске дрожали стены. «Искандер» оставил кратер от склада пушек НАТО

Искандер-М. 2 дня назад 4,4K прочитали Российские военные нанесли удар из ракетного комплекса «Искандер-М» по складу вооружений одной из бригад ВСУ в промзоне Краматорска.

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