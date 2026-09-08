"Работать некому": Лоикова рассказала, как мобилизация перекроила рынок труда

Частичная мобилизация 2022 года кардинально изменила отношение работодателей к женскому труду.Массовый отток мужчин на фронт усугубил кадровый голод, и теперь женщины всё чаще занимают позиции, которые раньше считались исключительно мужскими — в строительстве, промышленности и на производстве.