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Царьград

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"Работать некому": Лоикова рассказала, как мобилизация перекроила рынок труда

"Работать некому": Лоикова рассказала, как мобилизация перекроила рынок труда

Частичная мобилизация 2022 года кардинально изменила отношение работодателей к женскому труду.Массовый отток мужчин на фронт усугубил кадровый голод, и теперь женщины всё чаще занимают позиции, которые раньше считались исключительно мужскими — в строительстве, промышленности и на производстве.

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