"Работать некому": Лоикова рассказала, как мобилизация перекроила рынок труда

Частичная мобилизация 2022 года кардинально изменила отношение работодателей к женскому труду.Массовый отток мужчин на фронт усугубил кадровый голод, и теперь женщины всё чаще занимают позиции, которые раньше считались исключительно мужскими — в строительстве, промышленности и на производстве.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- На Украине исчез ...
- A Воздушная тревога...
- Хирургам пришлось...
Бред какой то.