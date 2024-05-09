Русская весна
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Русская весна

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«Мы готовы»: Шольц сделал неожиданное заявление об Украине

«Мы готовы»: Шольц сделал неожиданное заявление об Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что конфликт на Украине затянется, пишет немецкое издание Tagesschau.

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Комментарии
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Eduard
Запад с самого Майдана сторона конфликта!
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14 час.
Eduard
Украина к Европе отношение не имеет,это Истина.Вот что присрался Евро Союз,вернее банда европейцев пристали к Украинеэто вопрос.Украина им конечно дороже стекляных бус выйдет!
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14 час.
Eduard
Запад провел на Украине переворот,но всё еще пытается утверждать,что Россия &quot;напала&quot;! Детям говорите.Всё руководство ЕС давно на виселицу отправить пора!
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14 час.

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