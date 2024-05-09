«Мы готовы»: Шольц сделал неожиданное заявление об Украине

Запад с самого Майдана сторона конфликта!

Eduard

Украина к Европе отношение не имеет,это Истина.Вот что присрался Евро Союз,вернее банда европейцев пристали к Украинеэто вопрос.Украина им конечно дороже стекляных бус выйдет!