Врага не простим: удары возмездия уничтожили склады и военные объекты по всей Украине Юлия СоколоваУкраинское утро началось с масштабного нападения российских ударных сил на позиции ВСУ в центральных и восточных регионах страны.
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