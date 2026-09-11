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Царьград

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ЦБ России сохранил ставку в 14%, индекс Мосбиржи упал на 1,11%

ЦБ России сохранил ставку в 14%, индекс Мосбиржи упал на 1,11%

Центральный Банк России оставил ключевую ставку на уровне 14%. После этого рублевый индекс Мосбиржи снизился на 1,11%, достигнув 2283,24 пункта.

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