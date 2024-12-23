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Царьград

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Орудие "Гвоздика" Южной группы войск громит позиции противника на Донецком направлении 23 декабря

Орудие "Гвоздика" Южной группы войск громит позиции противника на Донецком направлении 23 декабря

Расчёт самоходной артиллерийской установки «Гвоздика» успешно уничтожает украинских националистов в ДНР.

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