Турция направила России и Украине предложения по вывозу зерна

Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара предложила России и Украине план по транспортировке зерна из Черного моря.
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Ах, ах! нужно срочно дать Украине поторговать зернишком, а заодно и чем-нибудь другим... Виктор