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Царьград

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Турция направила России и Украине предложения по вывозу зерна

Турция направила России и Украине предложения по вывозу зерна

Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара предложила России и Украине план по транспортировке зерна из Черного моря.

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