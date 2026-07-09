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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кон Книппел о «Хорнетс» после обмена Ламело и Бриджеса: «У нас хорошая команда»

Защитник Кон Книппел оценил перспективы «Хорнетс» после обмена ведущих игроков последних сезонов Ламело Болла и Майлза Бриджеса .

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