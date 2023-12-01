В Иванове городские службы бросили на борьбу со снегом 10 шнекороторов

Мотоблоки чистят те участки, где не пройдет более крупная спецтехника.Глава города Иванова Владимир Шарыпов на своей странице Вконтакте сообщил, что для борьбы с последствиями обильных снегопадов в областном центре привлекли дополнительную технику.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии