В Иванове городские службы бросили на борьбу со снегом 10 шнекороторов

Мотоблоки чистят те участки, где не пройдет более крупная спецтехника.Глава города Иванова Владимир Шарыпов на своей странице Вконтакте сообщил, что для борьбы с последствиями обильных снегопадов в областном центре привлекли дополнительную технику.