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Пушков: Трамп поддерживает нападки Маска на Стармера

Пушков: Трамп поддерживает нападки Маска на Стармера

Глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков выразил мнение, что избранный президент США Дональд Трамп поддерживает нападки американского бизнесмена Илона Маска на премьер-министра Британии Кира Стармера по поводу его предполагаемой причастности к делу о массовых изнасилованиях в городе Телфорд.

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