Пушков: Трамп поддерживает нападки Маска на Стармера

Глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков выразил мнение, что избранный президент США Дональд Трамп поддерживает нападки американского бизнесмена Илона Маска на премьер-министра Британии Кира Стармера по поводу его предполагаемой причастности к делу о массовых изнасилованиях в городе Телфорд.