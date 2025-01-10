Словакия подозревает Украину в крупнейшей кибератаке на реестр недвижимости

Кибератака на словацкое Управление геодезии, картографии и кадастра предположительно была осуществлена с территории Украины, заявил министр сельского хозяйства Словакии Рихард Такач 10 января на пресс-конференции по итогам заседания Совбеза страны, сообщает TASR.
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