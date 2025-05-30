Командир российско-французского отряда БПЛА «Нормандия-Неман» в составе казачьей разведывательной бригады «Терек» 1-го штурмового отряда Добровольческого корпуса Сергей Мюнье заявил, что французские власти ведут неофициальное преследование граждан, воюющих на стороне ВС РФ.
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