Кудрявцева рассказала, сколько лет не была в метро

Звезда телевидения и социальных сетей Лера Кудрявцева впервые за 20 лет спустилась в метро. Об этом она рассказала, делясь впечатлениями от прогулки по новогодней Москве вместе с мужем Игорем Макаровым и шестилетней дочерью Машей.