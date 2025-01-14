Кудрявцева рассказала, сколько лет не была в метро

Звезда телевидения и социальных сетей Лера Кудрявцева впервые за 20 лет спустилась в метро. Об этом она рассказала, делясь впечатлениями от прогулки по новогодней Москве вместе с мужем Игорем Макаровым и шестилетней дочерью Машей.
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