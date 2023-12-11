Алексей Дюмин поздравил "Тулицу" с победой над "Динамо–Ак Барс"

В Туле 10 декабря состоялся матч 11-го тура чемпионата России по волейболу среди женских команд. Впервые в своей истории тульские волейболистки одержали победу над командой "Динамо-Ак Барс" из Казани со счетом 3:1.
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