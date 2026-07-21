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Царьград

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Ипотека в регионе: 11,3 кредита на 1000 жителей

Ипотека в регионе: 11,3 кредита на 1000 жителей

Субъект Федерации занял 72-е место из 85 возможных в обновленном рейтинге агентства РИА. На каждую тысячу экономически активных жителей региона приходится 11,3 ипотечного кредита, оформленного за последние 12 месяцев.

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