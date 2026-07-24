ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ

Неужели наше правительство позволит наличие такое насилие от этой бандеровской нечисти на всей территории Б.У. краины , которую надо немедленно изгнать полностью с наших , будучи переданных земель Российской Империи , сугубо из производственных отношений грамотного использования этих земель на благо России и её многонационального народа . Здесь нет разночтения , а только однозначное решение нашего народа и правительства . ВОН всех бандеровцев с наших земель, определённых границ территориями ещё далеко за многие годы до революции 1917 года . Надо всем помнить , что эти земли издавна оберегались от набегов диких народов с целью грабежа , а в дальнейшем противостоя иноземцам в периоды первой и второй мировых войн и теряли там большое количество своего народа . Так почему это мы их должны терять?