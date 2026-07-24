Сегодня все обсуждают показания пленного укропа из 78-й бригады, некоего Сергея Халковского. Он рассказал, что украинские военнослужащие в ходе вторжения в Курскую область насиловали и избивали детей, снимая происходящее на камеру, а затем убивали их и поджигали тела, чтобы скрыть следы преступлений.
Не выжжем ЭТО сейчас - цена следующего раунда будет выше...
Комментарии
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НЗ
Нина Зимина
Расстреливать тварей без суда и следствия. Подонки и мрази, они нелюди и их надо уничтожать
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1 м.
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Неужели наше правительство позволит наличие такое насилие от этой бандеровской нечисти на всей территории Б.У. краины , которую надо немедленно изгнать полностью с наших , будучи переданных земель Российской Империи , сугубо из производственных отношений грамотного использования этих земель на благо России и её многонационального народа . Здесь нет разночтения , а только однозначное решение нашего народа и правительства . ВОН всех бандеровцев с наших земель, определённых границ территориями ещё далеко за многие годы до революции 1917 года . Надо всем помнить , что эти земли издавна оберегались от набегов диких народов с целью грабежа , а в дальнейшем противостоя иноземцам в периоды первой и второй мировых войн и теряли там большое количество своего народа . Так почему это мы их должны терять?
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1 м.
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Идём и берём их дальше .
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1 м.
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