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Царьград

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Два жителя Камышлова заплатят по 1 млн рублей за рубку сосен

Два жителя Камышлова заплатят по 1 млн рублей за рубку сосен

Камышловский районный суд назначил каждому из двух местных жителей штраф в 1 млн рублей за незаконную рубку пяти сосен в ноябре 2025 года.

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