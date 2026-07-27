Новый шестидневный туристический автомаршрут «Казаки и реки» разработали в Волгоградской области Среди ключевых точек – Новоаннинский историко-краеведческий музей и Памятник казачке Анне.
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Новый шестидневный туристический автомаршрут «Казаки и реки» разработали в Волгоградской области Среди ключевых точек – Новоаннинский историко-краеведческий музей и Памятник казачке Анне.
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