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salekhard.online

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Целевая субсидия студентам на оплату обучения

Департамент образования Салехарда осуществляет приём заявлений и документов на предоставление целевой образовательной субсидии для получения высшего образования (очная форма обучения) по приоритетным специальностям и направлениям подготовки в ЯНАО: добыча и переработка полезных ископаемых, электроэнергетика, транспорт и строительство дорог, строительство, сельское хозяйство, здравоохранение, образование, культура, средства массовой информации, информационные технологии, физическая культура и спорт.

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