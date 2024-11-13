Терминалы США направили против боевиков ВСУ: Карта специальной военной операции на Украине на 13 ноября 2024 года Юлия СоколоваРоссийские войска начали использовать терминалы Starlink — американской спутниковой связи, принадлежащей бизнесмену Илону Маску, — для проведения разведывательных операций.
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