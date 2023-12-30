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Закон, порядок, государство

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В Смоленской области полицейские присоединились к федеральному проекту «Ёлка желаний»

Сотрудники полиции всегда принимают активное участие в различных благотворительных акциях и дарят детям не только желанные подарки, но и веру в то, что чудеса бывают, а мечты сбываются.

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