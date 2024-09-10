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Российское общество «Знание» объявило о начале приема заявок на престижную просветительскую награду «Знание.Премия»

Российское общество «Знание» объявило о начале приема заявок на престижную просветительскую награду «Знание.Премия»

Подать документы на участие в конкурсе можно до 30 сентября на официальном сайте премии. Данная награда была создана для признания и оценки успехов российских педагогов, лекторов, авторов, блогеров и других специалистов в области просвещения, а также для выделения значительных просветительских проектов из различных сфер и организаций.

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