Врач назвал причины появления прыщей

В 80 процентах случаев предрасположенность к появлению прыщей, возникающих при воспалении и закупорке сальных желез, обусловлена генетическими особенностями человека, рассказал врач-дерматовенеролог Роман Иванов.
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