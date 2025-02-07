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Тщательная промывка мозгов: как СБУ вербуют женщин для исполнения терактов в РФ

Тщательная промывка мозгов: как СБУ вербуют женщин для исполнения терактов в РФ

Сотрудники ФСБ задержали сразу в нескольких регионах России четырех женщин-агентов СБУ. По данным спецслужб, их готовили для совершения терактов в отношении высокопоставленных российских военных, а также на объектах энергетической инфраструктуры.

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