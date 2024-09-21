Иван Просоедов: Сегодня для Евпатории насыщенный день как в культурной, так и спортивной жизни

Сегодня для Евпатории насыщенный день как в культурной, так и спортивной жизни.Субботнее утро начал с посещения этапа Чемпионата мира по силовым видам спорта «ЗОЛОТОЙ ТИГР КРЫМ: КРЫМСКИЙ ПОМОСТ», который проходит во Дворце спорта им.
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