Иван Просоедов: Сегодня для Евпатории насыщенный день как в культурной, так и спортивной жизни

Сегодня для Евпатории насыщенный день как в культурной, так и спортивной жизни.Субботнее утро начал с посещения этапа Чемпионата мира по силовым видам спорта «ЗОЛОТОЙ ТИГР КРЫМ: КРЫМСКИЙ ПОМОСТ», который проходит во Дворце спорта им.